WTA Tokyo : Elise Mertens éliminée en demi-finales du double

Elise Mertens et sa partenaire russe Veronika Kudermetova ne se sont pas qualifiées samedi pour la finale de l'Open Pan Pacific de tennis, le tournoi WTA 500 de Tokyo joué sur dur et doté de 757.900 dollars.

La Limbourgeoise de 26 ans, 3e mondiale en double, et la native de Kazan il y a 25 ans, 4e mondiale en double et 13e en simple, ont été éliminées en demi-finale par la paire 4e tête de série qui associait l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 11) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 19). Elles se sont inclinées en trois sets: 6-3, 3-6 et 10/6 après 1h25 de jeu. Il est vrai de Kudermetova avait perdu juste auparavant sa demi-finale en simple face à la Chinoise Qinwen Zheng 5-7, 6-3, 7-6 (7/3) et venait de jouer 3 heures et 4 minutes.

Melichar-Martinez et Perez seront opposées en finale à la paire classée 2e tête de série formée par la Canadienne Gabriela Dabrowski (WTA 10) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 8) qui ont pris le meilleur sur la tête de série N.3 composée de l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 15) et de la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 13) dans la première demi-finale 7-6 (7/3) et 6-3.