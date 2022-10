WTA Tampico : Elise Mertens se qualifie sans difficulté pour le deuxième tour

Elise Mertens s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA 125 de Tampico, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, lundi au Mexique.

Mertens, 30e mondiale et première tête de série du tournoi, l’a emporté en deux sets 6-2, 7-5 face à l’Américaine Elina Kalieva, 216e mondiale et issue des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 39 minutes.

Pour une place en quarts de finale, Mertens affrontera l’Américaine Ashlyn Krueger (WTA 199) ou l’Indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 516), issue des qualifications.

Au Mexique, la Limbourgeoise se prépare pour les WTA Finals, prévus du 31 octobre au 7 novembre à Fort Worth aux États-Unis, où elle disputera le double avec la Russe Veronika Kudermetova.