WTA Séoul : Yanina Wickmayer s'impose contre Linda Fruhvirtova et rejoint le deuxième tour

Yanina Wickmayer s'est imposée au premier tour du tournoi WTA 250 de Séoul, une épreuve sur surface dure dotée de 251.750 dollars, ce mercredi en Corée du Sud.

Yanina Wickmayer (WTA 460), 32 ans, a battu la jeune Tchèque de 17 ans, Linda Fruhvirtova, 74e mondiale, en deux manches 6-1 et 6-4 en 1 heure et 29 minutes de jeu.

Au deuxième tour, Wickmayer sera opposée soit à la Britannique Emma Raducanu, 77e mondiale et lauréate de l'US Open l'an dernier, soit la Japonaise Moyuka Uchijima, 21 ans, 126e au classement WTA.

Linda Fruhvirtova a remporté dimanche son premier tournoi WTA, à Chennai en Inde, et est devenue la plus jeune joueuse classée dans le top 100 à 17 ans et 140 jours. Sa sœur, Brenda, 15 ans, file du très bon coton aussi avec une série en cours de 25 victoires d'affilée sur le circuit ITF (2 sets concédés) et 5 tournois remportés de rang, et sept cette année, tous des 25.000 dollars sur terre battue.

En double, faisant la paire avec la Française Kristina Mladenovic, Yanina Wickmayer avait franchi aussi le cap du premier tour et elles joueront en quarts de finale soit contre la Russe Anna Blinkova et la Géorgienne Natela Dzalamidze, soit contre l'Américaine Kaitlyn Christian et la Bélarusse Lidzita Marozava.