WTA Saint-Malo : Greet Minnen s'incline dans sa 1ere finale mais s'assure un bond au classement mondial

Greet Minnen s'est inclinée en finale du tournoi de tennis WTA 125 de Saint-Malo, joué sur terre battue et doté de 115.000 dollars, dimanche en France. La 173e mondiale n'a pas su résister à l'Américaine Sloane Stephens, 48e mondiale et tête de série N.1, qui l'a battue en deux sets, 6-3, 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 40 minutes.

La cinquième joueuse belge, qui disputait la première finale de sa carrière sur le circuit WTA, a défendu avec succès une balle de break sur son deuxième jeu de service avant de céder le suivant. Stephens, ancienne N.3 mondiale, a mis la pression sur Minnen et transformé sa deuxième balle de set sur un nouveau break, 6-3.

Dans la deuxième manche, la native de Turnhout s'est emparée du service de son adversaire à deux reprises, mais cette dernière a systématiquement répliqué dans la foulée pour égaliser. Les deux joueuses ont eu l'occasion de breaker à nouveau afin de servir pour le match, sans succès, mais Stephens a pris le service de Minnen avec un jeu blanc pour s'offrir le huitième titre WTA de sa carrière.

Grâce à la meilleure performance de sa carrière en simple sur le circuit WTA, la N.5 belge va faire un bond au classement mondial. Elle devrait gagner 37 places pour grimper de la 173e à 136e position, lundi, elle qui fut 69e mondiale en octobre 2021. Samedi, Greet Minnen avait remporté le tournoi de double aux côtés de la Néerlandaise Bibiane Schoofs et soulevé le quatrième trophée de sa carrière dans une épreuve de double sur le circuit WTA. En simple, elle compte onze titres sur le circuit ITF.