WTA Montréal : Jessica Pegula surprend Iga Swiatek et accède à la finale

L'Américaine Jessica Pegula s'est qualifiée ce samedi pour la finale du tournoi WTA 1000 de Montréal en battant la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, 6-2, 6-7 (4/7), 6-4. Elle affrontera ce dimanche en finale la gagnante du match opposant la Kazakhe Elena Rybakina à la Russe Liudmila Samsonova. Prévu ce samedi soir, le match a été reporté en raison de la pluie.

"Je me sens très bien, s'est félicitée Jessica Pegula. C'était disputé mais j'ai senti que j'avais le contrôle. C'est la N.1 mondiale et une championne. Elle a produit un grand tennis à la fin du 2e set et dans le 3e. Elle m'a fait mériter ma victoire".

Pegula, 3e joueuse mondiale, n'a pas fait le détail lors du 1er set qu'elle a remporté 6-2, grâce notamment à quatre breaks. Mais les choses se sont moins bien engagées pour elle dans la 2e manche où les deux joueuses ont continué à enchaîner les breaks. Iga Swiatek, gagnante de Roland-Garros et de l'US Open, a vite mené 3-1 mais tout aussi rapidement été menée 4-3.

La Polonaise, qui a dû poser une poche de glace sur une cuisse lors des temps de repos, a réussi à revenir à 4-4 mais le 4e break de l'Américaine lui a permis de servir pour le gain du match. Dos au mur, Swiatek s'est révoltée en prenant le service de Pegula pour égaliser à 5-5 avant d'inscrire son premier ace du match. Opiniâtre, Pegula a arraché un tie-break qu'elle a toutefois perdu 7/4.

L'Américaine se retrouvait vite menée 4-2 au 3e set mais trouvait les ressources pour revenir à 4-4 grâce à un nouveau break. Elle a même pris les commandes à 5-4 en concluant son service sur un nouvel ace. L'Américaine a conclu le match sur une faute directe de son adversaire au bout de 2h30.

Pegula aura l'occasion ce dimanche de remporter à 29 ans son 3e tournoi en simple après celui de Guadalajara en 2022 et Washington D.C. en 2019.