WTA Monastir – Elise Mertens : "C’est aussi important d’être capable d’inverser le cours d’un match"

Elise Mertens (WTA 36) était satisfaite mardi d’avoir réussi son entrée en lice au Jasmin Open, le tournoi WTA 250 sur dur de Monastir, dont elle est la tenante du titre. Sur le Center Court, la Limbourgeoise, 27 ans, tête de série N.2, a battu 7-5, 6-0 la jeune Philippine Alexandra Eala (WTA 196), 18 ans, issue des qualifications, après avoir été menée 5-1 dans le premier set.

"Ce ne fut certainement pas un match facile", a-t-elle confié après sa victoire. "J’ai été menée 5-1 face à une jeune adversaire en pleine progression et qui pouvait jouer sans pression. L’envie de gagner et la combativité étaient présentes, mais il fallait que je change quelque chose. Et c’est ce que j’ai fait. C’est une fille qui aime frapper des balles à hauteur de hanche et j’ai donc adapté mes trajectoires en jouant des balles plus hautes et avec plus d’effet. Je ne me suis également pas affolée, j’ai joué point par point, et je suis très heureuse d’avoir réussi à remporter ce premier set. Cela a clairement fait la différence. C’est aussi important d’être capable d’inverser le cours d’un match".

Pour une place en quarts de finale en Tunisie, Elise Mertens sera opposée à la Bélarusse Iryna Shymanovich (WTA 176), 26 ans, qui a battu la Brésilienne Laura Pigossi (WTA 120), 29 ans, 6-3, 6-2. Il s’agira de la première confrontation entre les deux joueuses. "

Je ne pense pas encore l’avoir rencontrée en simple", a-t-elle poursuivi. "Je sais toutefois que c’est une joueuse qui aime frapper fort dans la balle, car je l’ai déjà affrontée en double à Roland Garros. Je ne sais pas comment elle se déplace, mais elle met beaucoup de vitesse dans ses frappes. On verra. Il fait chaud et les courts sont assez lents. Je vais en tout cas partir de mes qualités".