WTA Miami : Mertens écarte Martic et file en huitièmes de finale, Zimmermann éliminée en double

La Belge Kimberley Zimmermann, en duo avec la joueuse hongroise Anna Bondar, n'est pas parvenue à se qualifier pour le second tour en double du tournoi WTA 1.000 de Miami, joué sur surface dure et doté de 8.800.000 dollars, samedi aux États-Unis

Zimmermann et Bondar ont perdu leur premier duel en deux sets (6-1 et 6-3) contre la Russe Anna Kalinskaya et l'Américaine Caty McNally. Les joueuses se sont affrontées durant 54 minutes.