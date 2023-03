WTA Miami : Maryna Zanevska battue par Varvara Gracheva au 1er tour

Maryna Zanevska a été éliminée dès le premier tour du tournoi de tennis WTA 1.000 de Miami, mercredi, aux Etats-Unis. Zanevka, 78e joueuse mondiale, s’est inclinée 6-1, 7-5 face à la Russe Varvara Gracheva (WTA 54), issue des qualifications.

Dominée dans le premier set, Zanevska a bien réagi dans le second, faisant le break pour mener 1-3 avant de perdre son service dans la foulée. A 4-5, la native d’Odessa a manqué une balle de set sur le service de Gracheva. La Russe a ensuite fait le break et a conclu la partie après 1 heure et 26 minutes.

Gracheva rencontrera au deuxième tour (32es de finale) la Tunisienne Ons Jabeur, 5e mondiale et exemptée de premier tour en tant que tête de série N.4. Elise Mertens (WTA 39) reste la seule Belge encore engagée en simple, où elle rencontrera la Russe Daria Kasatkina (WTA 8/N.8) au deuxième tour. Ysaline Bonaventure (WTA 85) n’avait pas réussi à passer les qualifications en Floride.