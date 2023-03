WTA Miami – La tenante du titre Iga Swiatek, blessée aux côtes, déclare forfait

Iga Swiatek ne défendra pas son titre au tournoi de tennis WTA 1.000 de Miami (8,8 millions de dollars). La Polonaise, N.1 mondiale, souffre d’une blessure aux côtes et manquera également le duel de Billie Jean King Cup contre le Kazakhstan à la mi-avril.

Swiatek souffre d’une blessure depuis le tournoi de Doha le mois passé. "Pendant et après Doha, j’ai lutté contre une forte infection", a raconté Swiatek sur le site de la WTA. "J’ai été autorisée à jouer, mais un épisode de forte toux a entraîné une blessure aux côtes. Nous avons essayé de gérer la situation et continuer à jouer tant que c’était sans danger pour moi. Nous avons analysé les données au cours des derniers jours et mon médecin a établi le diagnostic. Malheureusement, je ressens encore beaucoup de gêne et de douleur et je ne peux pas participer au tournoi."

Swiatek était exemptée de premier tour à Miami et aurait dû rencontrer l’Américaine Claire Liu au deuxième. L’Autrichienne Julia Grabher la remplace en tant que 'lucky loser'.