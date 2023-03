WTA Miami : Elise Mertens se qualifie pour le deuxième tour, sans trembler

Maryna Zanevska, 78e mondiale, est aussi engagée dans le tableau final en Floride et affrontera la Russe Varvara Gracheva, 54e mondiale et issue des qualifications, au premier tour. En cas de qualification pour le 2e tour, Zanevska sera opposée à la Tunisienne Ons Jabeur, 5e mondiale et tête de série N.4.

Mertens dispute également le double à Miami avec l’Australienne Storm Hunter avec qui elle forme la paire tête de série N.6. Le duo affrontera au premier tour la paire composée de la Japonaise Miyu Kato et l’Indonésienne Aldila Sutjiadi.

En cas de qualification pour le 2e tour, la paire belgo-australienne pourrait défier Kirsten Flipkens associée à l’Américaine Bethanie Mattek-Sands qui seront opposées à la Roumaine Monica Niculescu et la Polonaise Alicja Rosolska au 1er tour.

Kimberley Zimmermann est également engagée en double. Associée à la Hongroise Anna Bondar, la Bruxelloise jouera contre la paire composée de la Russe Anna Kalinskaya et l’Américaine Caty McNally au 1er tour.