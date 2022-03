WTA Miami : Elise Mertens et Veronika Kudermetova rejoignent les quarts de finale du double

Elise Mertens (3e mondiale en double) et Veronika Kudermetova (WTA 6) ont rejoint les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 1000 de Miami dimanche. Classées tête de série N.1 en Floride, elles ont éliminé en huitièmes de finale les Japonaises Eri Hozumi (WTA 52) et Makoto Ninomiya (WTA 35).

Elles ont toutefois dû s’employer pendant trois manches avant de s’imposer 6-2, 3-6 et 10/8 au super tie-break. La rencontre a duré 1h26.

Mertens et Kudermetova seront opposées, pour une place en demi-finales, à l’équipe formée de la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 68) et de la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 36) ou celle qui réunit l’Américaine Asia Muhammad (WTA 31) et la Japonaise Ena Shibahara (WTA 4). Elles se rencontrent lundi.

Elise Mertens compte 15 titres WTA en doubles dont deux avec Kudermetova (Istanbul en 2021 et Dubaï en 2022). Elles ont aussi perdu une finale ensemble cette année à Doha.