WTA Madrid : Maryna Zanevska éliminée au deuxième tour

Maryna Zanevska a été éliminée au deuxième tour du tournoi de tennis WTA 1.000 de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 7.652.174 dollars, jeudi. Zanevska, 75e joueuse mondiale, a été battue en deux sets 6-2, 6-3 la Russe Liudmila Samsonova (WTA 18), tête de série N.14, au deuxième tour.

Au premier tour, Zanevska avait éliminé l’Américaine Sofia Kenin, ancienne N.4 mondiale et lauréate de l’Open d’Australie en 2020, désormais 138e mondiale. La native d’Odessa en Ukraine restait sur deux éliminations au premier tour aux tournois WTA 1000 d’Indian Wells et Miami Samsonova rencontrera en 16es de finale la Lettonne Jelena Ostapenko, 10e mondiale et tête de série N.19, victorieuse 6-0, 6-3 de la Tcèque Linda Fruhvirtova (WTA 58). Elise Mertens (WTA 17/N.24), exemptée de premier tour, affrontera plus tard la Canadienne Rebecca Marino (WTA 79). Ysaline Bonaventure (WTA 84) n’avait pas franchi le premier tour des qualifications.