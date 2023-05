WTA Madrid : fin de parcours pour Mertens, éliminée en huitième de finale par Sherif après un combat de près de 3h

Elise Mertens s’est inclinée en huitième de finale du tournoi de Madrid face à l’Egyptienne Mayar Sherif au terme d’un combat de près de 3h. Revenue dans le match grâce à un deuxième set parfait, la Belge a flanché dans la troisième manche et s’est inclinée 4-6 6-0 4-6.

La première manche est indécise et les deux joueuses ont du mal à conserver leur mise en jeu. Mais c’est Mertens qui craque finalement la fois de trop pour offrir le premier set à Sherif après 1h10 de match et le septième break de la rencontre (4-6).

La Belge met alors les bouchées doubles dans la seconde manche face à la 59e joueuse mondiale et ne concède qu’une petite balle de break dans son premier jeu de service, qu’elle écarte. Elle profite également de chaque occasion sur le service de son adversaire pour mettre la pression et convertit ses trois balles de break pour remporter le deuxième set 6-0 en 34 minutes.

On pense la 29e joueuse mondiale lancée mais elle flanche à nouveau la première dans la troisième et dernière manche. Elle est la première à offrir le break alors que le marquoir affiche 2-1. Elle débreake immédiatement pour recoller à 3-2 mais perd à nouveau son service pour se retrouver menée 2-4 après une grosse faute sur une volée qui termine dans le filet qui offre une balle de break à Sherif, qui convertit la première.

La Louvaniste n’abandonne pas et continue de pousser pour débreaker mais son adversaire joue plus juste sur les points importants et écarte deux balles de break pour mener 2-5.

Sur une amortie de Sherif qui reste dans la bande du filet, Mertens s’offre une occasion de débreaker et de recoller à 4-5. Et la Belge ne se fait pas prier et convertit la balle de break.

Le match est définitivement placé sous le signe du break puisque dans le jeu suivant Sherif s’offre une balle de match sur le service de la Belge. Mertens commet une nouvelle faute sur son revers et offre la rencontre à son adversaire après 2h50 de match. La numéro 1 belge s’incline en 2h52, 4-6 6-0 4-6.

Sherif, tombeuse de Caroline Garcia au tour précédent, continue son beau parcours en terre madrilène et affrontera en quart de finale la gagnante du match opposant la surprenante Andreeva, 16 ans, à Sabalenka.