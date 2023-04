WTA Madrid : Elise Mertens se qualifie sans trembler pour le troisième tour

Elise Mertens s'est aisément qualifiée pour le troisième tour du tournoi WTA 1000 de Madrid, joué sur terre battue et doté de 7.652.174 dollars, jeudi en Espagne.

Exemptée de premier tour grâce à son statut de tête de série N.24, Mertens, 29e mondiale, s'est imposée en deux sets 6-3, 6-1 contre la Canadienne Rebecca Marino, 79e mondiale. La rencontre a duré 1 heure et 16 minutes. Pour une place en huitièmes de finale, la N.1 belge affrontera l'Allemande Jule Niemeier, 67e mondiale et tombeuse de la Tchèque Petra Kvitova, 10e mondiale et tête de série N.10, au deuxième tour. Il s'agira de la première confrontation entre les deux joueuses sur le circuit.

Plus tôt jeudi, Maryna Zanveska, 79e mondiale, a été éliminée au deuxième tour après sa défaite 6-2, 6-3 contre la Russe Liudmila Samsonova, 18e mondiale et tête de série N.14. Ysaline Bonaventure (WTA 84) n'avait elle pas franchi le premier tour des qualifications.