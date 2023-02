WTA Lyon : nouvelle performance pour Maryna Zanevska qui sort Potapova et rejoint les demi-finales

Au lendemain de sa victoire sur la tenante du titre et 23e mondiale, Maryna Zanevska (WTA 93) a ajouté un troisième succès de rang à son actif en terre lyonnaise pour passer le cap des quarts de finale de l'Open 6e Sens Métropole de Lyon, un tournoi WTA 250 disputé en salle sur surface dure et doté de 259.303 dollars.

La numéro 3 belge, 29 ans, a en effet surpris ce vendredi la Russe Anastasia Potapova, 43e mondiale à 21 ans qu'elle découvrait pour l'occasion. Zanevska s'est imposée en trois sets : 3-6, 6-1 et 6-2. La partie a duré un peu plus de deux heures (2h07).

Menée 1-4 dans la première manche, Zanevska était revenue à 3-4 avant de voir son adversaire filer vers le gain du set (3-6). La Belge a dominé la seconde manche 6 jeux à 1 pour poursuivre ensuite sur sa lancée et conquérir son billet pour les demi-finales malgré un bandage sur la cuisse gauche.

Pour une place en finale, Maryna Zanevska sera opposée samedi à l'Américaine Alycia Parks, 22 ans, 79e mondiale et lauréate de son quart de finale qui l'opposait à la Monténégrine Danka Kovicic (WTA 67), 28 ans, 7e tête de série, 7-5 et 6-2. Il s'agira d'une première confrontation sur le circuit entre Alycia Parks et Maryna Zanevska qui avait éliminé jeudi la Chinoise de 34 ans, Zhang Shuai (N.2), 23e joueuse du monde.