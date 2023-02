WTA : Krejcikova écoeure Swiatek à Dubaï et entre dans l'histoire du tennis

La Tchèque Barbora Krejcikova a dominé la Polonaise Iga Swiatek samedi en finale du tournoi WTA 1000 de Dubaï pour devenir la cinquième joueuse de l'histoire à battre les N°1, N°2 et N°3 mondiales la même semaine.

Il n'aura fallu que 91 minutes et deux sets (6-4, 6-2) à Krejcikova pour faire plier Swiatek et s'offrir le sixième titre de sa carrière, le plus prestigieux après son sacre à Roland Garros en 2021.

Grâce à ce succès convaincant face à la N°1 mondiale complètement débordée, la Tchèque va passer de la 30e à la 16e place au classement WTA lundi.

Elle a aussi consolidé sa place dans l'histoire du tennis féminin, puisqu'elle a battu aux Émirats arabes unis tour à tour la N°2 mondiale Aryna Sabalenka en quarts de finale, la N°3 mondiale Jessica Pegula en demi-finale et donc la N°1 mondiale Swiatek en finale.

Avant elle, seules quatre joueuses avaient réussi un tel exploit: Steffi Graff à Roland Garros en 1999, Serena Williams à Miami en 2002, sa soeur aînée Venus au Masters de fin de saison en 2008 et Sabalenka au Masters également, en 2022.

"Ce que j'ai réalisé cette semaine, c'est énorme", a reconnu Krejcikova.

"Je suis vraiment très heureuse, c'était une belle finale face à une joueuse pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration", a poursuivi la droitière de 27 ans.