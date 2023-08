WTA Kozerki : Greet Minnen en finale d’un tournoi 125 en simple pour la première fois

Greet Minnen (N.4) s’est qualifiée pour la finale du tournoi de tennis WTA 125 de Kozerki, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, vendredi en Pologne.

Greet Minnen, 25 ans, 113e mondiale, s’est imposée face à la Polonaise de 21 ans, Maja Chwalinska (WTA 532) 6-4, 6-3 en 1 heure et 42 minutes de jeu. En finale, sa première en simple dans un rendez-vous de ce niveau, la Campinoise, qui se rapproche d’un retour dans le top 100 mondial au classement WTA, affrontera l’Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 143), 23 ans, victorieuse de son côté de la Turque Zeynep Sonmez (WTA 193), 21 ans, 7-6 (7/2) et 6-4. Yastremska avait battu Greet Minnen à Roland-Garros cette année au 3e et dernier tour des qualifications après l’avoir emporté sur abandon de la Belge, touchée à l’épaule, un an plus tôt à Madrid au premier tour. La Campinoise s’est imposée lors de leur première des trois confrontations sur le circuit, à Linz en 2020. Greet Minnen cherche toujours un premier titre WTA en simple à accrocher à son palmarès, elle qui a remporté quatre tournois en double, par deux fois avec Alison Van Uytvanck à Luxembourg en 2018 et 2021, à Angers (WTA 125) en 2021 avec la Slovaque Tereza Mihalikova, et à Saint-Malo (WTA 125) cette année avec la Néerlandaise Bibiane Schoofs. Elle compte par contre onze titres en simple sur le circuit ITF.