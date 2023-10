WTA Hong Kong - Elise Mertens rejoint les quarts de finale

Elise Mertens (N.3) s'est hissée en quarts de finale du tournoi de tennis de Hong Kong, une épreuve WTA 250 sur surface dure.

Elise Mertens, 27 ans, 41e mondiale, a battu au deuxième tour la Russe Sofya Lansere (WTA 271), 23 ans, issue des qualifications, en deux manches 6-3, 7-6 (7/5). La partie a duré un peu plus de deux heures (2h03).



En breakant son adversaire sur son premier jeu et dernier jeu de service, Elise Mertens s'est offert la première manche 6-3 en 34 minutes. Dans le deuxième set, Elise Mertens a été breakée dans le 11e jeu pour être menée 5-6, mais a réussi le contre-break pour s'imposer ensuite dans le jeu décisif 7-6 (7/5) sur sa 4e balle de match.



Pour une place dans le dernier carré, la numéro 1 belge défiera l'Italienne Martina Trevisan (N.6), 29 ans, 42e mondiale, qui a fini par venir à bout dans son 8e de finale de la Polonaise Magdalena Frech (WTA 70), 25 ans, en trois sets: 6-3, 6-7 (4/7) et 6-3 au bout de 2 heures et 46 minutes de match.



Elise Mertens a déjà battu Martina Trevisan, à Abu Dhabi cette année pour leur seule confrontation sur le circuit.