WTA Hobart – Première défaite en 2023 pour Alison Van Uytvanck, battue par Wang Xinyu

Alison Van Uytvanck a été éliminée en 8es de finale du tournoi de tennis WTA 250 de Hobart. La joueuse belge, 70e mondiale, s’est inclinée 7-5, 4-6, 6-3 face à la Chinoise Wang Xinyu (WTA 89). La rencontre a duré 2 heures et 20 minutes.

Un break, dans le douzième jeu, suffit à Wang pour s’adjuger la première manche (7-5). Le deuxième set commence par un break de Van Uytvanck. La droitière de Grimbergen doit céder son service au terme d’un long quatrième jeu, durant lequel elle écarte six balles de break. Elle fait un nouveau break pour mener 4-5. Dans le jeu suivant, elle sauve trois balles de break avant d’égaliser à une manche partout (4-6).



Dans le troisième set, Wang prend le large à 4-2. Elle enchaîne par un jeu blanc et s’envole à 5-2. La Chinoise conclut la rencontre sur sa deuxième balle de match (6-3).



Après deux victoires en United Cup, tournoi par équipes nationales mixtes, et un beau succès sur la Polonaise Magda Linette (WTA 46), tête de série N.7, au premier tour, Van Uytvanck concède sa première défaite de l’année. Wang affrontera en quarts de finale l’Américaine Lauren Davis (WTA 84), qui a battu Ysaline Bonaventure (WTA 92) 7-6 (7/1), 6-3 plus tôt dans la journée.