WTA Guangzhou : Greet Minnen échoue aux portes de la finale

Greet Minnen a été éliminée en demi-finales du tournoi de tennis WTA 250 de Guangzhou, épreuve sur surface dure doté de 259.303 dollars, vendredi en Chine.

Minnen, 68e mondiale et tête de série N.7, s'est inclinée en deux sets 6-3, 6-4 devant la Chinoise Xiyu Wang (WTA 88). La rencontre a duré 1 heure et 29 minutes. En finale, Wang sera opposée à la Polonaise Magda Linette, 27e mondiale et tête de série N.1, qui a battu la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 81). Wang, 22 ans, s'est qualifiée pour la toute première finale de sa carrière sur le circuit WTA tandis que Linette, 31 ans, disputera sa 6e finale, la première cette saison, et tentera de remporter un troisième titre après le Bronx en 2019 et Hua Hin en 2020. Éliminée au 3e tour de l'US Open après y avoir passé le cap des qualifications, Greet Minnen rejoint le dernier carré d'un tournoi de ce niveau pour la première fois de l'année.

Le tournoi de Guangzhou (Canton) marque le retour de la WTA en Chine, 21 mois après avoir pourtant annoncé la "suspension" des tournois chinois pour défendre la joueuse de tennis Peng Shuai. Mais en avril 2023, la WTA avait annoncé la reprise des tournois chinois. C'est le premier tournoi WTA disputé en Chine depuis l'avant-Covid en 2019.