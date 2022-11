WTA Finals : déjà assurées d’une place en demi-finales, Mertens et Kudermetova remportent leur dernier match de groupe

Elise Mertens et sa partenaire la Russe Veronika Kudermetova seront opposées lundi à la paire formée par l'Américaine Desirae Krawczyk et la Néerlandaise Demi Schuurs en demi-finales du double des WTA Finals, le Masters du tennis féminin disputé à Fort Worth, aux Etats-Unis.

Mertens et Kudermetova, têtes de série N.4 ont terminé en tête du groupe Pam Shriver après avoir battu la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos, têtes de série N.2, 7-6 (7/5), 6-2 samedi. C'est la 3e victoire en trois matches pour le duo belgo-russe, qui a auparavant battu l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et de la Lettone Jelena Ostapenko au supertiebreak (3-6, 6-1, 10/6) et la Kazakhe Anna Danilina et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia en deux sets (6-4 et 6-3).

Desirae Krawczyk et Demi Schuurs, têtes de série N.8, ont de leur côté pris la 2e place du groupe Rosie Casals. Battues 6-4, 6-3 par les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, têtes de série N.1, l'Américaine et la Néerlandaise ont ensuite dominé les Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula (N.3) 3-6, 6-0, 10/5 et les Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang (N.6) 7-6 (7/2), 6-3.

Demi Schuurs est une ancienne partenaire de double d'Elise Mertens. Le duo belgo-néerlandais avait notamment remporté les tournois de Bucarest en 2017 et Birmingham et Cincinnati l'année suivante. En 2018, Mertens et Schuurs avaient aussi atteint les quarts de finale du Masters.

La seconde demi-finale opposera Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova à Lyudmyla Kichenok et Jelena Ostapenko.

L'année dernière, Mertens, aux côtés de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei, avait atteint la finale en double au Masters. Elles s'y était inclinée contre Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova.

Pour Mertens, il s'agit de sa quatrième participation consécutive aux WTA Finals en double. Mertens et Kudermetova ont remporté le tournoi WTA 500 à Dubaï et perdu les finales à Doha (WTA 1000), Miami (WTA 1000) et Rosmalen (WTA 250) cette année. Avec la Chinoise Zhuai Shang, la N.1 belge a aussi perdu les finales à Birmingham (WTA 250) et à Wimbledon.