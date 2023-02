WTA Dubaï : Iga Swiatek rejoint Barbora Krejcikova en finale à Dubaï

La numéro 1 mondiale Iga Swiatek s’est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 1000 de Dubaï, doté de 2.788.468 dollars. Vendredi dans les Émirats, la Polonaise a battu Coco Gauff (WTA 6) 6-4, 6-2, soit sa 6e victoire en autant de matches face à l’Américaine, tête de série N.5. La Polonaise a remporté le match en 1h28

Swiatek, 21 ans, est restée fidèle à sa tactique de jouer en assénant des coups droits, ce qui lui a toujours réussi face à Gauff, 18 ans. La N.1 mondiale va maintenant rencontrer en finale la Tchèque Barbora Krejcikova, 30e mondiale en simple et 3e en double, qui a sorti la tête de série N.3, l’Américaine Jessica Pegula (WTA 3), en trois sets 6-1, 5-7, 6-0. Swiatek ambitionne un 13e titre, le second en 2023 après Doha la semaine passée. Elle jouera samedi sa 14e finale sur le circuit WTA. Krejcikova, 27 ans, reste sur une victoire face à Swiatek, en finale du tournoi d’Ostrava en octobre dernier au terme d’un match marathon de plus de trois heures. La lauréate de Roland-Garros en simple en 2021 espère décrocher un 6e titre à l’occasion de sa 9e finale. Cette année, elle a déjà remporté un titre WTA en double celui de l’Open d’Australie en compagnie de sa compatriote Katerina Siniakova.