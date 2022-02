WTA Dubaï : Elise Mertens, battue au premier tour en simple, jouera encore le double

Mertens avait remporté le seul duel précédent entre les deux joueuses, au premier tour de l’US Open 2019. La Louvaniste entrait mal dans le match, concédant son service dans le deuxième jeu. Elle manquait deux occasions de débreaker à 4-2 et perdait à nouveau son service dans la foulée.

Le scenario se répétait dans le deuxième set, avec un break de Teichmann dans le 2e jeu. Cette fois, Mertens parvenait à débreaker. Le set restait en équilibre jusqu’au dixième jeu, où, sur le service de la N.1 belge, Teichmann s’offrait une balle de match qu’elle concrétisait. Après Kirsten Flipkens (WTA 324) au deuxième tour des qualifications, la Suissesse écarte une deuxième Belge. Battue par la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 45) au dernier tour qualificatif, elle avait profité du forfait de l’Estonienne Anett Kontaveit (WTA 6) pour intégrer le tableau final en tant que 'lucky loser'.

Teichmann affrontera en 8e de finale l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 15), tête de série N.10, victorieuse 6-2, 6-3 de l’Egyptienne Mayar Sherif (WTA 65).

L’an passé, Mertens avait atteint les demi-finales du Dubai Duty Free Tennis Championships.

Elle disputera encore le double à Dubaï. Avec sa partenaire russe Veronika Kudermetova, elle forme la paire deuxième tête de série et rencontrera l’Ukrainienne Nadiia Kichenok et la Roumaine Raluca Olaru au premier tour. Deux autres Belges participent au double, Kirsten Flipkens (avec la Kazakhe Anna Danilina) et Kimberley Zimmermann (avec la Britannique Eden Silva).