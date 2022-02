WTA Doha : Elise Mertens se reprend face à Jasmine Paolini et file au 2e tour

Battue la semaine dernière au premier tour du tournoi de tennis WTA 500 de Dubaï, Elise Mertens s'est rapidement consolée en remportant le double avec sa partenaire russe Veronika Kudermetova quatre jours plus tard. Ce lundi, la numéro 1 belge a renoué avec la victoire en simple en venant à bout de l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 46), pour son entrée en lice du tournoi WTA 1000 de Doha, au Qatar. La désormais 26e mondiale l'a remporté en trois sets (6-3, 2-6, 7-5) en 2 heures et 6 minutes de jeu.

Cette victoire, Mertens a été la chercher au mental! Après avoir facilement empoché le premier set, la Belge s'est effondrée dans le deuxième et est également passée tout près de la correction dans le 3e et dernier set. Menée 1-4 puis 3-5, Elise Mertens est finalement parvenue à renverser la situation en remportant 4 jeux consécutifs pour s'imposer 7-5 et ainsi se qualifier pour le tour suivant.

Au deuxième tour, la Belge affrontera la Tchèque Petra Kvitová, 25e mondiale et tenante du titre à Doha.