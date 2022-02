WTA Doha : Elise Mertens écarte Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck pour filer en demie du double

Elise Mertens, associée à la Russe Veronika Kudermetova, s'est qualifiée pour les demi-finales du double du tournoi WTA 1000 de Doha au détriment de Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck mercredi au Qatar.

Mertens, N.3 mondiale en double, et Kudermetova, N.9 mondiale en double, se sont imposées en deux sets 6-2, 6-3 en une heure et sept minutes de jeu.

En demi-finale, la paire belgo-russe, tête de série N.3, affrontera la Tchèque Lucie Hradecka et l'Indienne Sania Mirza qui ont profité de l'abandon des Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova, numéros 1 et 2 mondiales en double et têtes de série N.1, pour atteindre le dernier carré.

Plus tôt mercredi, Mertens, 26e mondiale et tête de série N.16, a été éliminée en huitièmes de finale en simple. La N.1 belge s'est inclinée en trois sets 6-3, 0-6, 6-2 face à l'Estonienne Anett Kontaveit, 7e mondiale et tête de série N.4.

Alison Van Uytvanck (WTA 57) a été battue par la Suissesse Jil Teichmann, 41e mondiale, 7-6 (11/9), 7-5 au 2e tour du simple. Kirsten Flipkens (WTA 328) avait elle été sortie en qualifications.