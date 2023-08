WTA Cincinnati : Elise Mertens s’arrête au deuxième tour après un solide duel face à Marie Bouzkova

Elise Mertens (WTA 29) n’a pas réussi à atteindre le 3e tour du tournoi de tennis WTA 1.000 de Cincinnati, joué sur surface dure. La N.1 belge s’est inclinée face à la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 35), en trois sets, 2-6, 6-4, 1-6. La partie a duré deux heures et onze minutes.

Au prochain tour, Bouzkova s’en va affronter la 3e joueuse mondiale, l’Américaine Jessica Pegula. Celle-ci est venue à bout de l’Italienne Martina Trevisan au 2e tour, en trois sets, 6-7 (2/7), 6-2, 6-3.



Elise Mertens a retrouvé des couleurs à Cincy. Après deux défaites d’entrée à Washington et Montréal, elle a enregistré sa première victoire en simple de la tournée US contre Madison Keys (WTA 15/N.15).



Classée 3e mondiale en double, Mertens est 2e tête de série dans le tableau avec sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 4).



Dispensée de premier tour grâce à son statut, la paire ouvrira son tournoi plus tard dans la journée face à Irina-Camelia Begu (WTA 176) et à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 52).