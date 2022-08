WTA Cincinnati : Elise Mertens éliminée en huitièmes de finale contre Caroline Garcia

Elise Mertens a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati, joué sur surface dure et doté de 2.527.250 dollars, jeudi aux Etats-Unis.

Mertens, 33e mondiale, s'est inclinée en deux sets 6-4, 7-5 contre la Française Caroline Garcia, 35e mondiale. La rencontre a duré 1 heure et 46 minutes. Au tour précédent, elle avait pris le meilleur sur la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 17/N.14), double finaliste en Grand Chelem et ancienne N.1 mondiale.

Plus tard jeudi, la Limbourgeoise s'est qualifiée pour les demi-finales du double dames du tournoi. Associée à la Russe Veronika Kudermetova, avec qui elle forme la paire première tête de série, la Belge a remporté son quart de finale sur le score de 6-2, 1-6 et 10/3 face au duo constitué de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de la Mexicaine Giuliana Olmos.

En demi-finale, la paire belgo-russe affrontera les gagnantes du match opposant la Brésilienne Beatrice Haddad Maia et la Kazakhe Anna Danilina à la paire formée de la Lettonne Jelena Ostapenkoet et de l'Ukrainienne Lyudmyla Kitchenok, tête de série n°7.