WTA Berlin : Jabeur rejoint Gauff en demies, Sakkari sera opposée à Bencic

L'Américaine Coco Gauff, 13e mondiale et finaliste du dernier Roland-Garros, jouera la première demi-finale de sa carrière d'un tournoi sur gazon samedi à Berlin où elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (4e).

Vendredi, Gauff a battu la Tchèque Karolina Pliskova (7e), finaliste à Wimbledon l'an dernier, 7-5, 6-4, tandis que Jabeur a écarté la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (38e) 6-7 (3/7), 6-2, 6-2.

"Je suis très contente de la façon dont j'ai joué aujourd'hui. J'avais déjà perdu contre elle et l'affronter sur gazon avec son gros service, c'était très difficile", a commenté Gauff.

Aujourd'hui âgée de 18 ans, l'Américaine s'était fait connaître à l'occasion de Wimbledon 2019 lorsqu'elle avait atteint les 8es de finale à 15 ans en étant sortie des qualifications et en ayant battu au 1er tour Venus Williams, pourtant quintuple lauréate.

De son côté, Jabeur, réussit à 27 ans sa plus belle saison en WTA, avec notamment un titre à Madrid, le plus prestigieux de sa carrière, et une finale à Rome. Malgré une défaite au premier tour à Roland-Garros, elle est depuis le 6 juin à son meilleur classement sur le circuit.

L'an dernier, elle avait remporté le premier titre de sa carrière sur le gazon de Birmingham puis avait atteint les quarts de finale à Wimbledon.

A Berlin, l'autre demi-finale opposera la Grecque Maria Sakkari (6e), victorieuse de la Russe Daria Kasatkina (12e) 6-0, 6-3, à la Suissesse Belinda Bencic (17e) qui a pris sa revanche face à Veronika Kudermetova (24e) 3-6, 6-3, 6-3.

La Russe avait battu la Suissesse la semaine dernière, également en quarts, à 's-Hertogenbosch.