WTA 250 : Ysaline Bonaventure se hisse en quarts de finale à Monterrey

Ysaline Bonaventure s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 250 de Monterrey, épreuve sur surface dure dotée de 259.303 dollars, mercredi, au Mexique. Bonaventure, 96e joueuse mondiale, s’est imposée face à la Russe Kamilla Rakhimova (WTA 97).

Ysaline Bonaventure a remporté le match en trois sets (7-6 (7/2) ; 1-6 ; 6-3) et deux heures et cinq minutes de jeu. En quarts de finale, la joueuse Belge rencontrera la lauréate du duel qui oppose l’Américaine Emma Navarro (WTA 134) à la Croate Donna Vekic, 31e mondiale et 3e tête de série à Monterrey. Ysaline Bonaventure joue aussi le double en compagnie de l’Italienne Lucia Bronzetti. Elles affronteront plus tard dans la journée de mercredi le duo formé de la Néerlandaise Rosalie Van der Hoek et de la Taïwanaise Fang-Hsien Wu.