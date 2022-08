WRC2 : Stéphane Lefebvre, le plus Belge des pilotes français, en démonstration au Rallye d’Ypres

C’est incontestablement le plus Belge des pilotes français. Stéphane Lefebvre commence même à devenir un spécialiste des épreuves organisées en Belgique. Après avoir remporté le Rallye du Condroz à trois reprises, le natif de Noeux-les-Mines dans le Pas-de-Calais, participe cette année à l’intégralité du BRC le championnat de Belgique des Rallyes. Le pilote de la Citroën C3 Rally2 survole cette compétition.

Avec 3 victoires à son actif (Haspengouw, South Belgian Rally et Rallye de Wallonie), il compte déjà 14 points d’avance sur Gino Bux (Skoda), son plus proche poursuivant. A Ypres, Stéphane Lefebvre entend bien poursuivre sa marche triomphale en BRC mais aussi jouer les trouble-fêtes en WRC2 face à des pointures de l’antichambre du WRC comme le Norvégien Andreas Mikkelsen, le leader du championnat WRC2 et pilote officiel Skoda ; le Britannique Chris Ingram ; le Français Yohan Rossel, vainqueur en WRC3 l’an dernier ; le Russe Nikolay Gryazin (qui roule sous drapeau neutre) ou encore le Finlandais Jari Huttunen. Après deux journées de rallye, le pilote DG Sport profite de son expérience sur les routes belges et de sa connaissance du parcours pour caracoler en tête. L’ex-pilote officiel Citroën, 8e au général, surclasse même ses adversaires directs alors qu’il n’a plus pris part à un rallye mondial depuis la Croatie au mois d’avril.

Manifestement pas un problème pour Stéphane Lefebvre, heureux d’être à Ypres, un rallye qu’il affectionne particulièrement : " C’est une belle opportunité de retrouver une épreuve mondiale comme Ypres. Je crois que c’est le rallye qui me tient le plus à cœur de gagner. J’ai assisté pour la première fois à ce rallye en 1995. Or, je suis né en 1992. On peut donc dire que j’ai grandi avec ce rallye. Je l’ai loupé deux fois, en 2015 et en 2016 mais j’espère bien cette fois réaliser ce petit rêve de gagner ici dans ma catégorie. Je n’ai eu aucun problème avec le rythme du WRC2. Tous les rallyes que nous avons faits cette saison en WRC2, nous étions devant, en bagarre pour la victoire ou un podium. Au Monte-Carlo, on était devant avant de connaître des petits problèmes techniques. Idem en Croatie, où on s’est battu pour un podium et ici, on joue encore devant. On a évité la plupart des pièges et je me sens vraiment en confiance avec la voiture. On a montré ce dont nous étions capables. Je dois aussi avouer que c’est beaucoup plus facile de retrouver le volant sur les routes belges quand on fait déjà le championnat national. J’espère que nous allons continuer de la sorte jusqu’à la fin du rallye. En tout cas, je prends énormément de plaisir ici à Ypres et c’est l’essentiel ".