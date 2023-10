WRC - Un solide Neuville, l'absence de consigne d'équipe, le line up pour 2024 : Cyril Abiteboul fait le bilan après le Chili

Deuxième place pour Thierry Neuville, abandon pour Teemu Suninen et Esapekka Lappi, le titre chez les constructeurs pour Toyota : le week-end du team Hyundai a été compliqué sur le Rallye du Chili, onzième épreuve de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC). Nous avons débriefé l'épreuve avec leur team principal Cyril Abiteboul.

"Je ressens des sentiments mitigés, c'est encore un ascenseur émotionnel. C'est un rallye qui commence très bas avec Lappi qui sort au bout de 17 kilomètres... et Suninen qui sort environ à 17 kilomètres de l'arrivée. La symétrie est assez élégante. Il y a beaucoup de déception. Même si on se consolait de ne pas être sur la plus haute marche, un beau résultat d'équipe, la 2e et la 3e place, ça aurait permis de retarder un peu la liesse chez Toyota, même s'ils méritent complètement leur victoire. Leur apporter sur un plateau d'argent comme ça, ce n'est pas digne de ce qu'on ambitionne. A côté de ça, Neuville fait encore une fois le boulot de manière assez solide avec des conditions qui ne sont pas toujours idéales. La voiture était complètement compétitive, mais elle a eu quelques fragilités côté électrique et hybride. Elle ne sait pas exactement la cause de ce souci. Il n'était en tout cas pas dans les meilleures dispositions mentales pour performer, pourtant je l'ai trouvé très solide ce week-end. On retarde un peu le titre chez les pilotes, en laissant Evans et Rovanpera se battre, en espérant qu'ils gèreront mieux la bagarre que ce qu'on a fait entre Neuville et Suninen", introduit le Français.

"Je n'ai pas de regret de ne pas avoir donné de consignes d'équipe car je trouve que ça fait aussi partie de son apprentissage. Le regret aurait peut-être été présent si ça avait été aux dépens de Thierry car il est dans une bataille avec Evans et Tanak au championnat. Il doit avoir une bonne position de route pour le prochain rallye en Europe centrale. C'était bien de donner sa chance à Teemu. J'espère qu'il va s'en servir pour accélérer sa maturité. Quand on est pilote et qu'on représente une marque, on n'est pas uniquement comptable sur son propre pilotage. Il y a également sur ses épaules le poids de la marque et des résultats. Toyota ne fêterait pas son titre ce soir. Ce n'est pas de sa faute, c'est toute une saison qui bascule d'un côté ou de l'autre. Ca n'exclut pas Teemu pour la suite de notre programme. Il a fait un très beau week-end. Il ne faut pas se laisser emporter dans le flot des émotions", poursuit-il.

Et d'ajouter : "Au sujet de Lappi, on ne peut pas surréagir avec les émotions, mais on ne peut pas rester éternellement aveugle à ce qui se passe. J'ai appris à ne jamais prendre de décisions le dimanche soir, sans attendre des mois non plus. Il va falloir faire ce bilan comptable puis prendre des orientations. On va avoir un peu de temps pour décider de la troisième voiture. Ce temps va nous permettre d'analyser posément la situation pour lui et les autres. On a un certain nombre d'opportunités, mais il ne faudra pas se tromper. La deuxième ou la troisième voiture (ndlr : dont une pour Ott Tanak ?) ? Je suis fatigué donc je fais des lapsus (sourire). Pour dévoiler le line up complet, on a encore un peu de temps. Une quatrième voiture ? On doit notamment réfléchir à ça aussi, mais ça va prendre un petit peu de temps."