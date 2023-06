WRC - Thierry Neuville, vainqueur en Sardaigne : "On a prouvé qu'on a fait quelques pas en avant"

Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe (Hyundai) ont remporté le Rallye de Sardaigne, 6e manche du championnat du monde de WRC, à l'issue de la 4e et dernière journée, dimanche. Le duo belge s'est imposé devant Esapekka Lappi (Hyundai) et Kalle Rovanpera (Toyota).

"Je suis très content de retourner sur la première marche du podium. C'est d'ailleurs notre quatrième podium en six rallyes en 2023. C'est bien pour le moral, mais l'équipe travaille sans cesse. On sait qu'on doit encore progresser dans certains domaines. On a prouvé ce week-end qu'on a fait quelques pas en avant. On a été très performant ce week-end, affichant une belle fiabilité. On a appris des choses sur les réglages. J'étais plus à l'aise dans la voiture. Mais c'est toujours un peu la surprise à chaque rallye", indique le vainqueur du week-end.

"C'était un peu stressant avant la Power Stage. Il pleuvait beaucoup, on voyait d'autres voitures qui galéraient dans la spéciale et nos pneus étaient quasiment slicks. Il ne fallait même pas essayer pour les cinq points. Passer à travers la spéciale sans faire d'erreur était un exercice en soi. On l'a pris calmement pour être sûr d'aller jusqu'au bout."

"Rovanpera, c'est le champion en titre. Ce n'est pas une surprise de le voir en tête du championnat. Il a pu bénéficier de son mauvais départ du week-end afin de sauver des pneus pour la Power Stage. Avec les abandons, il se retrouve troisième. Au Kenya, les conditions seront différentes. On va retrouver le fech-fech et le risque de se retrouver coincer dedans ou de remplir la boite à air. On a travaillé dessus, mais est-ce qu'on a fait le nécessaire ? On verra sur place", conclut le Belge.