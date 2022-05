WRC : Thierry Neuville toujours performant au Portugal ces dernières années

Le petit monde du WRC, le championnat du monde des rallyes, fait escale au Portugal ce week-end. Un tracé piégeux, le premier rendez-vous terre en 2022, après le Monte-Carlo, la Suède et la Croatie. Un des rallyes les plus anciens et les plus populaires du calendrier mondial aussi.

Organisé depuis 1967, mis entre parenthèses entre 2002 et 2006, le tracé portugais est sinueux et spectaculaire, alliant routes de terres rapides et techniques. Plutôt sablonneux, le premier passage laisse davantage place à des cailloux durant le deuxième passage.

Le palmarès récent de la quatrième manche de la saison possède une particularité : lors des six dernières éditions, six pilotes différents se sont imposés. Jari-Matti Latvala (VW) en 2015, Kris Meeke (Citroen) en 2016, Sébastien Ogier (Ford) en 2017, Thierry Neuville (Hyundai) en 2018, Ott Tanak (Toyota) en 2019 et Elfyn Evans (Toyota) en 2021. L’épreuve avait été annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire liée au covid.