WRC - Thierry Neuville, leader contrarié en Croatie : "La voiture est hyper nerveuse, je ne suis pas à l'aise"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la tête du rallye de Croatie vendredi midi à l'issue des quatre premières spéciales de cette 4e manche du championnat du monde WRC, disputée sur asphalte. Le Belge compte 16,1 secondes d'avance sur Elfyn Evans (Toyota) et 22,2 sur Ott Tanak (Ford). Sébastien Ogier (Toyota) et Kalle Rovanpera (Toyota) ont crevé.

"Il y a eu pas mal d’incidents durant la matinée. Pour nous, ça a été une bonne matinée même si on n’était pas très à l’aise dans la voiture. On s’est battu. On a évité ce fameux trou où tout le monde a crevé. Je pense qu’on a pris les bons choix. Ogier et Rovanpera ont crevé, mais notre approche ne sera pas forcément différente. On a beaucoup joué sur les paramètres de la voiture. Il va falloir encore travailler car je ne suis vraiment pas à l’aise. La voiture est hyper nerveuse, ça rend le pilotage très compliqué. Ca ressemble à ce qu’on avait connu au Monte-Carlo donc on n’a pas vraiment progressé. C’est dommage, mais on va continuer de travailler avec l’équipe. On va essayer de trouver des solutions", a précisé le pilote belge à notre micro ce vendredi midi.