WRC : Thierry Neuville a fauté... Il va servir d’exemple

La décision est tombée tel un couperet… Il était un peu plus de 23 heures dimanche soir, l’équipage de la voiture numéro 11 est disqualifié pour reconnaissances du parcours interdites.

Selon le rapport des commissaires de course "une personne non autorisée a été vue, après les reconnaissances, roulant sur des routes qui seraient utilisées pour les spéciales du rallye (…) à deux endroits et à 2 jours différents". Thierry Neuville a reconnu avoir demandé à cette personne "d’identifier des motifs d’inquiétudes spécifiques". En clair, cette personne devait donner des informations à l’équipage quant à la présence ou non de pierres dans les cordes.

Une pratique interdite mais qui, selon une personne bien introduite dans le monde du WRC que nous avons contacté, existe depuis des années et est fréquemment utilisée par certains pilotes. Certaines équipes, nous dit-on, sont au courant et vont même jusqu’à rétribuer ces ouvreurs illicites.

Des pierres sont ainsi parfois déplacées dans les cordes par ces personnes de confiance et les informations sont transmises à l’équipage afin qu’ils puissent adapter leurs notes.

La FIA, depuis quelques temps, nous dit cette source, veut s’attaquer au problème. Le règlement a même été clarifié en ce sens début 2022. Neuville a été pris la main dans le sac et son cas va servir d’exemple.