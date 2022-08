WRC : Tänak, impérial, triomphe en Finlande et met fin à l’hégémonie de Toyota, Neuville 5e !

Il a été sous pression tout le week-end, il a finalement tenu. Loin d’être favori sur les routes finlandaises, terres sacrées de l’ennemi Toyota, Ott Tänak a magistralement surfé sur son entame de course XXL pour tenir tête à Kalle Rovanperä et remporter le rallye de Finlande… un peu à la surprise générale. Rovanperä se consolera avec sa 2e place et une victoire dans la Power Stage.

“Je ne me sens vraiment pas bien dans la voiture. Elle ne me permet pas de rouler en confiance”. Ce refrain, entonné à la cantonade par l’ensemble des pilotes Hyundai, on l’a entendu tout le week-end au gré des spéciales.

Pourtant, dès vendredi matin, un homme chez Hyundai semblait sortir du lot : Ott Tänak. Visiblement décider à dompter cette voiture pour se mêler à la course à la victoire finale, l’Estonien attaque à tout va. En prenant des risques, quitte à tout perdre.

Intenable, il signe trois des six premiers scratchs et s’isole en tête. Derrière, un trio Lappi-Evans-Rovanperä se lance à sa poursuite. Les spéciales défilent, Rovanperä monte en puissance, malgré son rôle ingrat d’ouvreur, mais Tänak tient bon.