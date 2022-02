WRC Suède : Un nouveau parcours raboté à cause de rennes, les vieux briscards absents

Le shakedown est prévu jeudi en matinée avant 17 spéciales au programme, deux de moins qu'initialement prévu. Deux tronçons - les deux spéciales (la 9 et la 13) à Ortrask - ont en effet été annulés en raison de la présence de rennes dans la région.

Sept spéciales sont au menu du vendredi pour un total de 125,67 kilomètres : deux passages dans Kroksjö (14,98 km), Kamsjön (27,81 km) et Sävar (17,28 km) ponctués par une spéciale courte, Umea Sprint (5,53 km). Six spéciales sont prévues samedi : deux passages dans Brattby (10,49 km), Langed (19,49 km) et Umea (11,17 km), pour un total de 82,30 kilomètres.

Enfin, quatre dernières spéciales et 56,84 kilomètres concluront l'épreuve dimanche : deux passages dans Vindeln (14,19 km) et Sarsjöliden (14,23 km), dont la Power Stage.

Pour rappel, le Monte-Carlo, en ouverture de la saison, a vu le succès de Sébastien Loeb (Ford) devant Sébastien Ogier (Toyota). Les deux pilotes français, âgés respectivement de 47 et 38 ans, seront absents pour cette deuxième manche. Thierry Neuville (Huyndai) avait dû se contenter de la 6e place dans la région monégasque.