WRC Suède : Un excellent Neuville boucle la journée à la 3e place, Tänak nouveau leader

L’Estonien Ott Tänak (M-Sport Ford) mène le bal au terme de 15 des 18 spéciales au programme du Rallye du Suède, deuxième manche de la saison 2023 du championnat du monde des Rallyes (WRC), samedi soir.

Deuxième au début de la journée, Tänak a progressivement refait son retard sur l’Irlandais Craig Breen (Hyundai) lors des 7 spéciales du jour pour finalement le devancer de 8.6 secondes au terme de cette longue journée.

Distancé de plus de vingt secondes, un duo se dispute la troisième place sur le podium. Il s’agit de Thierry Neuville (Hyundai) et de Kalle Rovanperä (Toyota). Avantage pour le moment au pilote belge qui a terminé la journée en boulet de canon et dispose de 3.8 secondes d’avance sur le Finlandais.

Auteur de quatre scratches (meilleur temps de spéciale), le Germanophone a sacrément redressé la barre après un vendredi maussade qu’il avait bouclé à la 6e place à 36 secondes de la tête.

Derrière ces deux-là, le Britannique Elfyn Evans a souffert toute la journée et concède plus de 30 secondes. Longtemps en 3e position, le Finlandais Esapekka Lappi a quant à lui commis une grosse erreur lors de l’ES13. Un tête-à-queue qui a définitivement compromis son rallye.

Dimanche, les pilotes disposeront de 3 spéciales pour un total de plus de 60km pour conserver ou améliorer leur position actuelle. La PowerStage d’Umea 2 sera à suivre en direct vidéo à partir de 12h18 sur les ondes de la RTBF.

Le programme de dimanche

ES16 : Vastervik 1 (26,48 km – 7H05)

ES17 : Vastervik 2 (26,48 km – 10H05)

ES18 : Umea 2, Power Stage (10,08 km – 12H18) → Le direct vidéo