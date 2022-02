Thierry Neuville : "Prendre la troisième place et, si possible, encore mieux"

Et d'ajouter : "Je ne sais pas vraiment ce qui explique la différence entre vendredi et samedi. Tout semblait mieux et plus facile vendredi. On manque peut-être un peu d'amortissement, et un peu de traction de temps en temps, car il y avait pas mal de parties bosselées aujourd'hui au final. Je me suis fait surprendre une dizaine de fois sur les freins durant la journée. Il faut travailler sur le système hybride au niveau du freinage afin d'avoir moins de surprises. Je perds toujours le grip en fin de freinage. Une fois, j'ai freiné trop tard."

"Il reste quatre chronos très rapides dimanche, il faudra rester concentré et essayer de ramener un podium pour l'équipe. Face à trois Toyota, ce ne sera pas facile dimanche. Il sera important de prendre au moins les points de la troisième place et, si possible, encore mieux", a conclu le Belge, seul pilote Hyundai au milieu de quatre Toy dans le top 5.

Ses équipiers, Oliver Solberg et Ott Tanak, sont respectivement 7e et 28e.