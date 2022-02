WRC Suède, Thierry Neuville : "On a progressé, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui nous convient"

Un mois après le Monte-Carlo, la première manche de la saison 2022 en WRC, remporté par Sébastien Loeb (Ford), place à la deuxième manche, le Rallye de Suède. Le seul rendez-vous 100% neige de la saison.

"Ai-je retrouvé le sourire depuis le Monte-Carlo ? Vous savez, on n'a pas le choix. Après un rallye, on essaie d'en tirer rapidement les conclusions, de voir les améliorations à apporter pour la suite et de regarder vers l'avant. C'est important pour nous d'essayer de progresser au plus vite. On a fait quelques séances d'essais, notamment en Suède et en Finlande. Je crois qu'on a fait un pas en avant. On a travaillé sur la fiabilité avant tout et certains petits soucis rencontrés lors de la première manche. Ca a empêché d'aller chercher plus de performance avec la voiture. On a ensuite travaillé sur les réglages châssis sur la neige. On a progressé, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui nous convient. Sur la fiabilité, il y a beaucoup de choses qu'on peut corriger ou qu'on a déjà corrigé. Il n'y a pas eu d'alerte durant nos essais. Sur le comportement de la voiture, on en veut toujours plus, il nous manque sans doute un peu de temps. Notre base permanente est maintenant en Finlande et plus en Allemagne. On peut, si on veut, y aller chaque jour, 365 jours par an. Ca permet d'économiser des jours d'essais privés, comme pour l'Estonie ou la Finlande. Avant, on était limité car notre base était purement asphalte, ça ne correspondait pas vraiment aux rallyes du championnat", a indiqué Thierry Neuville à notre micro.

Et de poursuivre sur le tracé suédois : "La Suède, on a découvert les nouvelles spéciales durant les deux dernières journées. Les conditions sont bonnes, les murs de neige sont hauts. Il y a un peu moins de glace donc la terre va sortir assez vite je pense, donc les pneus vont souffrir un peu plus. Le profil est très rapide, il y a énormément de lignes droites. C'est un peu moins intéressant au niveau du pilotage, mais ça va être un gros week-end au niveau de la prise de risques. Si on se sent bien dans l'auto, je pense que ça va aller."