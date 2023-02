WRC Suède : Thierry Neuville MVP du samedi grâce à "une bonne stratégie de pneus"

Le pilote germanophone se réjouit notamment du retournement de situation de ce samedi alors que le Rallye de Suède ne s’annonçait pas sous les meilleurs auspices.

"Les tests avant le rallye se sont mal passés. Je n’étais pas du tout content de la voiture. Je m’attendais à un début de rallye difficile. Mais finalement on a été assez vite contents du ‘Set-up’. Vendredi, on a pris beaucoup de risques à cause des conditions de balayage. On tapait les murs de neige dans tous les sens et on a failli rester plusieurs fois bloqués. Ce samedi, on est parvenus à rectifier le tir, à retourner la situation à notre avantage. Au final, il n’y a eu aucune alerte à signaler dans des conditions bien meilleures que celles de vendredi."

Dimanche, trois spéciales sont au programme, à partir de 7h05, pour un total de plus de 60km sur les routes enneigées de Suède.

"Ce sera une grosse journée qui s’annonce avec des spéciales assez compliquées en matinée. Il y aura énormément de murs de neige et des routes plutôt étroites. C’est technique, j’aime bien. Ce sera bosselé, il faudra être bien réveillé", prévient Neuville en guise de conclusion.