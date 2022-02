WRC Suède : Rovanpera satisfait et prêt à poursuivre la bagarre, souci de pneus pour Evans

"La dernière spéciale du jour était remplie de verglas, je n'avais plus les pneus suffisants pour bien performer. On a payé cela très cher en terme de traction. On a probablement trop demandé à nos pneus durant le début de la deuxième boucle. L'explication se situe là à mon avis. Le leadership a beaucoup changé aujourd'hui, c'est vrai, même si j'essaie surtout de me concentrer sur mon propre travail. C'est chouette, mais à la fois frustrant de ne pas être resté devant", a lui indiqué Evans.

Et de conclure : "Peut-être que les gommes vont jouer un rôle un peu moins important samedi. Les trois spéciales seront très différentes : une technique d'abord, puis une rapide et enfin une avec des jonctions ici à Umea. Les Hyundai ? Je ne suis pas vraiment surpris par leur performance. Je me rappelle qu'ils ont gagné l'Arctic Rallye l'an dernier. Au Monte-Carlo, la donne était toute nouvelle pour tout le monde."