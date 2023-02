WRC Suède : Rovanpera empoche le shakedown, Neuville réalise le 6e chrono

Moins d’un mois après le Rallye de Monte-Carlo, remporté par Sébastien Ogier, les pilotes du WRC se retrouvent en Suède pour la deuxième manche du championnat du monde des rallyes.

L'épreuve suédoise a débuté ce jeudi avec l'habituel shakedown (Hakmark, 5,45 kilomètres), sorte de séance libre ou de mise en bouche dans le but de peaufiner les réglages des bolides. Les passages sont chronométrés, mais purement indicatifs.

C'est Kalle Rovanpera (Toyota), champion en titre, qui s'est montré le plus rapide avec un temps de 2:50.9. On retrouve ensuite Esapekka Lappi (Hyundai, + 0.1 seconde), Takamoto Katsuta (Toyota, + 0.3 sec), Elfyn Evans (Toyota, + 0.9 sec) et Craig Breen (Hyundai, + 1.3 sec). Thierry Neuville (Hyundai) a réalisé le sixième chrono. Le Belge a constamment amélioré : 3:00.0 puis 2:57.0 et enfin 2:54.0.

La première spéciale se tiendra jeudi soir, à 19H05. Un court passage dans Umea sprint, sur 5,16 kilomètres. Les choses plus sérieuses débuteront réellement vendredi, avec sept spéciales au menu. Quatre seront à suivre en direct vidéo sur notre site et sur RTBF Auvio.