Thierry Neuville (Hyundai) occupe provisoirement le quatrième rang du Rallye de Suède, deuxième manche de la saison WRC. Le Belge est devancé par Kalle Rovanpera (Toyota), leader, Oliver Solberg (Hyundai) et Elfyn Evans (Toyota) après les trois premières spéciales disputées ce vendredi matin.

"C'est difficile de tirer un vrai bilan de la matinée car ça a été un peu chahuté. On attaque dans la deuxième spéciale, mais on perd de la puissance, puis il y a le drapeau rouge. On a aussi rencontré un souci électronique entre la deuxième et la troisième spéciale. Il fallait le résoudre pour pouvoir engager le boost dans la troisième spéciale. On a dû résoudre pas mal de choses, mais on est parvenu à faire des bons chronos. La matinée est donc positive malgré les soucis. C'était vraiment chaud car j'avais perdu la connexion entre le volant et la voiture. Ca touchait donc le démarreur et les réglages pour basculer la voiture dans le mode 'stage'. Sans ça, on aurait perdu beaucoup de temps. Dans la deuxième spéciale, on a reçu un temps forfaitaire de 12 secondes. Ce n'est pas normal. On était à 5 secondes au pointage intermédiaire et on perd seulement 4 dixièmes entre le premier et le deuxième intermédiaire. Je pense que le temps est à revoir, je sais que l'équipe travaille dessus. Ca serait totalement injuste sinon", a indiqué Neuville à notre micro à la mi-journée.