WRC Suède : Matinée réussie pour Neuville, "ça prouve que la position fait la différence"

Un scratch, une troisième place et une deuxième place. Les spéciales de la matinée du samedi (ES9, ES10 et ES11) se sont très bien passées pour Thierry Neuville (Hyundai) qui reste à la 6e place (après correction des temps) à une seconde d’Elfyn Evans (Toyota), 5e.

Au coude à coude toute la matinée avec Kalle Rovanperä (Toyota), 4e, envers lequel il accuse un retard de 5.6 sec au général, le pilote belge s’est montré très satisfait par ses performances.

"C’est une belle matinée pour nous", confirme-t-il à la mi-journée au micro d’Olivier Gaspard avant de répondre à ses détracteurs.

"Pour ceux qui doutaient de nos performances vendredi, on a pu prouver que la position sur la route fait un grand écart. Vendredi, on a tout donné, tout comme ce matin. La meilleure position sur la route nous a permis de rattraper un peu de temps", précise Neuville qui s’était plaint du facteur balayage (il s’élançait en 2e, NDLR) vendredi soir.

"L’objectif, jouer toujours avec Källe l’après-midi On a des positions de route assez similaires donc cela va être difficile de faire des écarts mais on a quand même réussi à rattraper Elfyn Evans. On va essayer de le garder derrière même si on risque de galérer sur la boucle de l’après-midi, comme c’était déjà le cas verndredi."

Calculé à 141km/h de moyenne sur la 1ère spéciale du jour, Neuville n’a pas vraiment pris son pied sur les routes suédoises. "La dernière spéciale était bien. La 1ère et la 2e du jour, beaucoup moins. Il y a beaucoup de parties qui ne sont pas du vrai pilotage. Pour moi, ce n’est pas du rallye", a-t-il affirmé.

L’Irlandais Craig Breen (Hyundai) occupe la tête du rallye après 11 spéciales sur 18 avec 3 secondes d’avance sur Ott Tänak.