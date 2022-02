Le Rallye de Suède constitue la deuxième manche de la saison du championnat du monde des rallyes (WRC). 'Patron provisoire' du clan Hyundai au Monte-Carlo, Julien Moncet, un ingénieur français de 46 ans, garde cette casquette pour l'épreuve suédoise (au moins).

"Le Monte-Carlo a été difficile avec un résultat décevant. On a travaillé dur la première semaine pour identifier les points négatifs au niveau de la voiture et de l'organisation. On a poussé très fort pour améliorer le tout. La liste était assez longue, il a fallu faire des priorités. On s'est focalisé sur la fiabilité. On a réalisé deux tests dans des conditions neige, rencontrant peu de problèmes. Je pense qu'on a bien avancé, on touche du bois. Je crois qu'on est prêt pour la Suède, en tout cas plus qu'on ne l'était pour le Monte-Carlo.

Notre nouvelle base se trouve en Finlande et plus en Allemagne. Le championnat est surtout tourné vers le gravel, c'était donc important de rencontrer d'autres conditions que l'asphalte en Allemagne. Notre base permet d'avoir différentes philosophies de routes : des grandes lignes droites, des parties plus sinueuses et des jumps. C'est un outil essentiel pour le développement de la voiture", a indiqué Julien Moncet à notre micro.

Et de poursuivre, au sujet des conditions météos en Suède : "Les systèmes électriques n'aiment pas trop le chaud ou le froid. On n'a cela dit pas rencontré de soucis durant les tests donc on reste confiant pour ce rallye à ce niveau-là. Le nombre de jokers est limité durant l'année. On effectue du développement continu. On peut changer 5 pièces côté châssis, 3 côté moteur et quelques unes en électronique aussi, en passant par une homologation. On peut également toucher à des choses sur la voiture sans passer par l'homologation. On travaille en parallèle sur les détails tout en préparant le long terme. Il y aura, je pense, des évolutions au Portugal puis durant la suite de la saison."