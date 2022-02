Ce week-end, place au Rallye de Suède, la deuxième manche du championnat du monde des rallyes (WRC).

Après les sept premières spéciales disputées vendredi (et la première place provisoire de Thierry Neuville), six spéciales sont programmées ce samedi. Deux passages dans Brattby (10,49 km), Langed (19,49 km) et Umea (11,17 km), pour un total de 82,30 kilomètres.

L'ES10, l'ES12 et l'ES14 seront à suivre en direct vidéo sur RTBF Auvio et RTBF.be/sport.

Le programme de samedi

ES8 : Brattby 1 (10,49 km - 8H57)

ES9 : Orträsk 1 (20,49 km - Annulée)

ES10 : Langed 1 (19,49 km - 10H54) → Le direct vidéo

ES11 : Umea 1 (11,17 km - 12H08)

ES12 : Brattby 2 (10,49 km - 15H27) → Le direct vidéo

ES13 : Orträsk 2 (20,49 km - Annulée)

ES14 : Langed 2 (19,49 km - 17H24) → Le direct vidéo

ES15 : Umea 2 (11,17 km - 18H38)