WRC Suède, le débriefing : Neuville chaud bouillant sur la neige, pneus 'délaminés' et erreurs de pilotage

Quel samedi sur les routes du Rallye de Suède! Les routes enneigées du deuxième rallye de la saison nous ont réservé un superbe spectacle avec de la bagarre à tous les niveaux.

Tout d'abord pour la première place entre Ott Tänak et Craig Breen. Leader vendredi soir et au terme de la matinée du samedi, l'Irlandais a souffert samedi après-midi.

Alors que la neige laissait par endroits place à une sous-couche de terre (et aux problèmes de pneus) et que la nuit tombait sur les deux dernières spéciales de la journée, le pilote Hyundai a perdu pied dans la bataille. Il renseigne désormais 8.6 secondes de retard sur l'Estonien, nouveau leader.

Derrière le duo de tête, les rebondissements ont été multiples dans la lutte pour le podium. Déchaîné après un vendredi compliqué, Thierry Neuville a gravi les places pour passer du 6e au 3e rang. Une remontée brutale embellie par 4 scratches.

Esapekka Lappi, auteur d'un tête-à-queue fatal pour ses ambitions, et Elfyn Evans, largué à plus de 30 secondes, sont les grands perdants de la journée. Kalle Rovanperä s'accroche quant à lui aux basques de Thierry Neuville et bataillera jusqu'au bout avec le Belge pour le podium.

Dans son débriefing du samedi, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur les routes suédoises, tire les (nombreux) enseignements de cette deuxième journée intense.