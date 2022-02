WRC Suède : L'image, la surprise, la déception... 6 faits marquants du rallye

Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota) a remporté dimanche le Rallye de Suède, deuxième épreuve du championnat du monde des rallyes WRC.

Il a devancé Thierry Neuville (Hyundai) et un autre Finlandais, Esapekka Lappi, également sur Toyota. Rovanpera a dominé l'épreuve, disputée sur des routes enneigées et glacées, de la tête et des épaules en remportant notamment six des 17 épreuves spéciales disputées.

La spéciale, la déception, la confirmation, la surprise, l'image et la phrase : retour sur six faits marquants du week-end.