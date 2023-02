WRC Suède : il y a 5 ans, Thierry Neuville prenait sa revanche et intégrait un club fermé

La meute du WRC, le championnat du monde des rallyes, fait escale en Suède cette semaine pour la deuxième manche de la saison.

Il y a cinq ans, Thierry Neuville (Hyundai) y décrochait la septième victoire de sa carrière. Un pilotage efficient lui avait permis d’occuper la tête dès la troisième spéciale et de boucler l’épreuve avec 19 secondes d’avance sur Craig Breen (Citroën) et 28 secondes sur Andreas Mikkelsen (Hyundai). Esapekka Lappi (Toyota) et Hayden Paddon (Hyundai) complétant le top 5.

Ce succès avait un vrai goût de revanche pour notre compatriote puisqu’il avait abandonné l'année précédente, en 2017, alors qu’il occupait la première place de l’épreuve.

Grâce à sa première place suédoise, Thierry Neuville devenait seulement le troisième pilote non scandinave à gagner le rallye : après Sébastien Loeb (2004) et Sébastien Ogier (2013, 2015 et 2016). Une belle performance quand on sait que l’épreuve est organisée depuis 1950.

C'est ce même Sébastien Ogier qui a remporté la première manche de la saison 2023, au Monte-Carlo. Il a devancé son équipier Kalle Rovanpera, champion du monde en titre, et Thierry Neuville.